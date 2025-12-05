Путин: Зеленский ставит интересы националистов выше народа Украины
Президент России Владимир Путин во время индийскому телеканалу India Today дал оценку действиям украинского руководства.
По его словам, Владимир Зеленский, изначально декларировавший мирные цели, со временем сместил свою позицию в сторону радикального национализма, начав действовать не в интересах всего народа, а в угоду узкой националистической группировке.
Кроме того, российский лидер затронул тему урегулирования конфликта, положительно оценив намерения президента США Дональда Трампа в поиске мирного решения, назвав их искренними. Относительно статуса Крыма Путин заявил, что Россия не осуществляла аннексию, а оказала поддержку жителям полуострова. Он отметил, что Москва будет продолжать защищать свои национальные интересы и интересы своих граждан.
Также президент РФ объяснил, почему США добиваются скорейшего урегулирования на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
