Президент России Владимир Путин во время индийскому телеканалу India Today дал оценку действиям украинского руководства.

По его словам, Владимир Зеленский, изначально декларировавший мирные цели, со временем сместил свою позицию в сторону радикального национализма, начав действовать не в интересах всего народа, а в угоду узкой националистической группировке.

Кроме того, российский лидер затронул тему урегулирования конфликта, положительно оценив намерения президента США Дональда Трампа в поиске мирного решения, назвав их искренними. Относительно статуса Крыма Путин заявил, что Россия не осуществляла аннексию, а оказала поддержку жителям полуострова. Он отметил, что Москва будет продолжать защищать свои национальные интересы и интересы своих граждан.

Также президент РФ объяснил, почему США добиваются скорейшего урегулирования на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

