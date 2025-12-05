Путин затронул тему бессмертия
Высказываясь на философскую тему бессмертия, президент России Владимир Путин заявил изданию India Today, что «вечен только Бог».
Эта мысль прозвучала как его личная позиция по вопросу пределов человеческого существования. Однако глава государства указал на реальный пример — рост средней продолжительности жизни в Индии, связывая этот успех с улучшением здравоохранения. Как заявил российский лидер, именно искусственный интеллект и генная инженерия задают вектор прорыва в создании лекарств будущего и в целом в медицине.
Путин видит огромный потенциал в применении искусственного интеллекта для разработки препаратов и в развитии генной инженерии. Эти идеи перекликаются с его более ранними высказываниями о том, что человек сможет жить до 150 лет и даже обрести подобие бессмертия.
