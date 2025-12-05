Путин затронул тему бессмертия

Эта мысль прозвучала как его личная позиция по вопросу пределов человеческого существования. Однако глава государства указал на реальный пример — рост средней продолжительности жизни в Индии, связывая этот успех с улучшением здравоохранения. Как заявил российский лидер, именно искусственный интеллект и генная инженерия задают вектор прорыва в создании лекарств будущего и в целом в медицине.

Путин видит огромный потенциал в применении искусственного интеллекта для разработки препаратов и в развитии генной инженерии. Эти идеи перекликаются с его более ранними высказываниями о том, что человек сможет жить до 150 лет и даже обрести подобие бессмертия.

