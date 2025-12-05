СМИ: Украине грозит демографический коллапс
Демографическая ситуация на Украине приобретает катастрофические масштабы, ставя под вопрос будущее страны, сообщает Reuters.
На фоне конфликта население сократилось с 42 млн до менее 36 млн человек, а в долгосрочной перспективе грозит уменьшиться до 25 млн к 2051 году. Кризис характеризуется рекордными показателями: Украина лидирует в мире по уровню смертности при самом низком уровне рождаемости. Средняя продолжительность жизни, особенно мужчин, упала на годы.
Ключевой вызов — массовая и необратимая эмиграция. Согласно прогнозам, от 1,7 до 2,7 млн граждан останутся за рубежом навсегда, лишая страну трудовых ресурсов, критически необходимых для послевоенного восстановления экономики и обороны.
Проблема носит системный характер: даже до начала конфликта страна теряла население из-за экономической стагнации и коррупции, что усугубило текущий кризис.
Ранее экс-глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что через несколько поколений украинской нации грозит полное исчезновение вследствие тотальной мобилизации и дефицита кадров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
