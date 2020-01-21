СМИ: Мутко и Васильева не попадут в новый кабмин

21 января 202015:21

И.о. министра просвещения Ольга Васильева и и.о. зампредседателя правительства по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко не попадут в новый состав кабинета министров во главе с Михаил Мишустиным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

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Собеседники издания сообщили, что место Васильевой, скорее всего, займет глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Ранее стало известно, что в новое правительство не войдет и.о. вице-премьера Максим Акимов, который курировал нацпроект повышения безопасности и качества автодорог, связь и реализацию нацпрограммы «Цифровая экономика».

При этом Bloomberg сообщил, что Антон Силуанов может сохранить за собой пост министра финансов, однако лишится поста первого вице-премьера.

Напомним, правительство Дмитрия Медведева подало в отставку в полном составе 15 января 2020 года.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
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