СМИ: Мутко и Васильева не попадут в новый кабмин

Собеседники издания сообщили, что место Васильевой, скорее всего, займет глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Ранее стало известно, что в новое правительство не войдет и.о. вице-премьера Максим Акимов, который курировал нацпроект повышения безопасности и качества автодорог, связь и реализацию нацпрограммы «Цифровая экономика».

При этом Bloomberg сообщил, что Антон Силуанов может сохранить за собой пост министра финансов, однако лишится поста первого вице-премьера.

Напомним, правительство Дмитрия Медведева подало в отставку в полном составе 15 января 2020 года.

