СМИ: Мутко и Васильева не попадут в новый кабмин
И.о. министра просвещения Ольга Васильева и и.о. зампредседателя правительства по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко не попадут в новый состав кабинета министров во главе с Михаил Мишустиным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Собеседники издания сообщили, что место Васильевой, скорее всего, займет глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Ранее стало известно, что в новое правительство не войдет и.о. вице-премьера Максим Акимов, который курировал нацпроект повышения безопасности и качества автодорог, связь и реализацию нацпрограммы «Цифровая экономика».
При этом Bloomberg сообщил, что Антон Силуанов может сохранить за собой пост министра финансов, однако лишится поста первого вице-премьера.
Напомним, правительство Дмитрия Медведева подало в отставку в полном составе 15 января 2020 года.
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