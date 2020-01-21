Bloomberg предсказал сохранение Силуановым поста министра
Исполняющий обязанности министра финансов России Антон Силуанов может сохранить свой пост и войти в новый состав кабмина, однако может лишиться должности первого вице-премьера, пишет Bloomberg.
Издание отмечает, что окончательное решение относительно Силуанова еще не принято. При этом должность первого вице-премьера прочат помощнику президента Андрею Белоусову – ранее он выступил за введение налога сверхдоходы химических и нефтехимических компаний.
Эксперты отмечают, что Силуанов проявил себя как сторонник жесткой бюджетной дисциплины, поэтому его снятие с поста вице-премьера может говорить о предстоящем росте госрасходов.
Напомним, 15 января правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку в полном составе. При этом главы министерств исполняют свои обязанности до формирования нового кабинета министров.
Новым премьер-министром был назначен Михаил Мишустин, который с 2010 по 2020 год возглавлял Федеральную налоговую службу.
Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что Силуанов вряд ли попадет в состав правительства Мишустина, так как он якобы предпочтет набрать выходцев из ФНС, сообщает «Свободная пресса».
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