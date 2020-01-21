Bloomberg предсказал сохранение Силуановым поста министра

Эксперты отмечают, что Силуанов проявил себя как сторонник жесткой бюджетной дисциплины, поэтому его снятие с поста вице-премьера может говорить о предстоящем росте госрасходов.

Напомним, 15 января правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку в полном составе. При этом главы министерств исполняют свои обязанности до формирования нового кабинета министров.

Новым премьер-министром был назначен Михаил Мишустин, который с 2010 по 2020 год возглавлял Федеральную налоговую службу.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что Силуанов вряд ли попадет в состав правительства Мишустина, так как он якобы предпочтет набрать выходцев из ФНС, сообщает «Свободная пресса».

