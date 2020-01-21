«Зачем увольнять хорошего человека?» Экс-министр о Силуанове в новом правительстве
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН объяснил, почему министр финансов Силуанов может остаться на должности министра финансов РФ.
Исполняющий обязанности министра финансов России Антон Силуанов может сохранить свой пост и войти в новый состав кабмина, однако может лишиться должности первого вице-премьера, пишет Bloomberg. Издание отмечает, что окончательное решение относительно Силуанова еще не принято.
Эксперты отмечают, что Силуанов проявил себя как сторонник жесткой бюджетной дисциплины, поэтому его снятие с поста вице-премьера может говорить о предстоящем росте госрасходов.
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН согласился с тем, что Силуанов и в новом правительстве будет полезен, так что его шансы сохранить свой портфель достаточно велики.
«Я не думаю, что есть большой смысл гадать, кто останется, кто уйдет. Потому что мы узнаем это в течение суток, может быть, пары суток. Но я тоже думаю, что Силуанов в какой-то роли останется. Потому что он, во-первых, достаточно активно напрямую работал с Путиным, а во-вторых, предмет гордости нашей власти – неплохая, действительно, ситуация с госфинансами, гигантский фонд национального достояния под 8 триллионов, профицитный бюджет, высокие золото-валютные резервы, которые впервые за много времени превышают внешний долг. Поэтому это все можно поставить в заслугу Силуанову. Ну, соответственно, чего хорошего человека увольнять?», - заключил он.
Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что Антон Силуанов вряд ли попадет в состав правительства Мишустина, так как новый премьер-министр якобы предпочтет набрать выходцев из ФНС.
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