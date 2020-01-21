РБК: Акимов не войдет в новый кабмин

По данным издания, Акимов может возглавить Калужскую область. Ранее он уже был мэром Калуги. Нынешний же глава Калужской области Анатолий Артамонов уйдет в отставку и будет выдвинут в сенаторы, в Совфеде он возглавит комитет по бюджету.

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН объяснил, почему министр финансов Антон Силуанов может остаться на должности министра финансов РФ. Он согласился с тем, что Силуанов и в новом правительстве будет полезен, так что его шансы сохранить свой портфель достаточно велики.





