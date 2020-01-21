РБК: Акимов не войдет в новый кабмин

21 января 202014:53

И.о. вице-премьера Максим Акимов не войдет в состав нового правительства РФ. Об этом стало известно РБК от информированных источников.

Акимов курировал национальный проект повышения безопасности и качества автодорог, связь и реализацию нацпрограммы «Цифровая экономика».

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По данным издания, Акимов может возглавить Калужскую область. Ранее он уже был мэром Калуги. Нынешний же глава Калужской области Анатолий Артамонов уйдет в отставку и будет выдвинут в сенаторы, в Совфеде он возглавит комитет по бюджету.

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН объяснил, почему министр финансов Антон Силуанов может остаться на должности министра финансов РФ. Он согласился с тем, что Силуанов и в новом правительстве будет полезен, так что его шансы сохранить свой портфель достаточно велики.


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ФОТО: Екатерина Штукина//РИА Новости
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