СМИ: ЕС ответит санкциями на поставку Китаем оружия для России
Европейский Союз объявит о введении санкций против КНР, если получит доказательства китайских поставок оружия для России, сообщает Reuters со ссылкой на источник в институтах ЕС.
По словам которого, если это произойдет, то будет пересечена последняя красная линия в отношениях Брюсселя и Пекина.
«ЕС ответит санкциями», - приводит агентство заявление чиновника.
Ранее, как сообщала НСН, официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали заявила, что в Европейской комиссии рассчитывают, что КНР не будет поставлять оружие России.
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