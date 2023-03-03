СМИ: ЕС ответит санкциями на поставку Китаем оружия для России

Европейский Союз объявит о введении санкций против КНР, если получит доказательства китайских поставок оружия для России, сообщает Reuters со ссылкой на источник в институтах ЕС.

По словам которого, если это произойдет, то будет пересечена последняя красная линия в отношениях Брюсселя и Пекина.