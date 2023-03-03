СМИ: ЕС ответит санкциями на поставку Китаем оружия для России

Европейский Союз объявит о введении санкций против КНР, если получит доказательства китайских поставок оружия для России, сообщает Reuters со ссылкой на источник в институтах ЕС.

По словам которого, если это произойдет, то будет пересечена последняя красная линия в отношениях Брюсселя и Пекина.

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«ЕС ответит санкциями», - приводит агентство заявление чиновника.

Ранее, как сообщала НСН, официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали заявила, что в Европейской комиссии рассчитывают, что КНР не будет поставлять оружие России.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Санкции ЕСРоссияКНРОружиеПоставкиЕвросоюз
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