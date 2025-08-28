СМИ: Дания предложила ввести санкции против доходов РФ от криптовалюты
Дания хочет ограничить использование доходов от операций с криптовалютой в рамках 19-го пакета санкций против России. Об этом пишет Politico, ссылаясь на подготовленный к неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза документ.
Отмечается, что Копенгаген также предлагает ввести ограничения в отношении доходов РФ от экспорта нефти и газа, подробности не приводятся. Среди предложений о рестрикциях не применявшийся ранее инструмент, который «может запретить экспорт в страны, не входящие в ЕС, но подверженные высокому риску обхода санкций».
По данным издания, встреча глав МИД будет неформальной, на ней пройдут обсуждения санкций, принятия каких-либо шагов не ожидается. Мероприятие запланировано на 29-30 августа.
Ранее европейские дипломаты допустили, что в новый пакет антироссийских ограничений не включат санкции, связанные с покупкой энергоресурсов у Москвы, пишет 360.ru.
