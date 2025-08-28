На Кубани после падения обломков БПЛА загорелась установка НПЗ
Возгорания произошли в Геленджике и Северском районе Краснодарского края после падения обломков БПЛА. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Так, в районе села Криница в Геленджике из-за обломков дрона загорелся лесной массив. Было обнаружено три очага, их общая площадь - 200 квадратных метров. Тушением пожара занимаются 14 специалистов и четыре единицы техники.
«В поселке Афипском Северского района из-за падения обломков загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода», - указали в оперштабе.
Площадь возгорания составляет 20 квадратных метров.
Никто не пострадал, на местах работают специалисты экстренных и специальных служб.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 28 августа над Кубанью уничтожили 18 украинских беспилотников, пишет Ura.ru.
