На Кубани после падения обломков БПЛА загорелась установка НПЗ

Возгорания произошли в Геленджике и Северском районе Краснодарского края после падения обломков БПЛА. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Так, в районе села Криница в Геленджике из-за обломков дрона загорелся лесной массив. Было обнаружено три очага, их общая площадь - 200 квадратных метров. Тушением пожара занимаются 14 специалистов и четыре единицы техники.

«В поселке Афипском Северского района из-за падения обломков загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода», - указали в оперштабе.

Площадь возгорания составляет 20 квадратных метров.

Никто не пострадал, на местах работают специалисты экстренных и специальных служб.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 28 августа над Кубанью уничтожили 18 украинских беспилотников, пишет Ura.ru.

