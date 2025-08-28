Ким Чен Ын примет участие в военном параде в Китае
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Китай и примет участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.
Политик отправится на празднование «в скором времени» по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
Как сообщил на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел Китая Хун Лэй, всего в мероприятиях примут участие 26 глав иностранных государств и правительств. В их числе президенты России, Ирана, Белоруссии, Казахстана, Вьетнама, Сербии, Кубы. Кроме того, на праздник прибудут главы правительств Пакистана, Армении, Словакии, Малайзии, Непала и других государств.
В Пекине 3 сентября состоится военный парад по случаю празднования 80-летия победы в войне против японских захватчиков, а также во Второй мировой войне. На торжестве традиционно будет присутствовать Си Цзиньпин, пишет Ura.ru.
