Алла Пугачева сохранила статус ИП в России

Лесной массив и установка НПЗ загорелись после падения обломков БПЛА на Кубани Движение поездов в Волгоградской области возобновлено после падения обломков БПЛА на станции Петров Вал Сийярто: Венгрия никогда не поддержит ускоренный прием Украины в ЕС Несколько десятков афтершоков магнитудой до 6 произошло на Камчатке за сутки Преподавателям и родителям напомнили о том, что новый ГОСТ на школьную форму носит рекомендательный характер