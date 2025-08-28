Алла Пугачева сохранила статус ИП в России
Певица Алла Пугачева сохранила статус индивидуального предпринимателя в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.
Отмечается, что артистка подала необходимые сведения в налоговую службу.
Пугачева открыла ИП в 2004 году, основной вид ее деятельности - в области художественного творчества.
В 2022 году певица покинула Россию, по данным СМИ, Пугачева вместе с семьей проживает на Кипре.
Ранее стало известно, что артистка может лишиться прав на использование товарного знака «Алла Борисовна», их действие завершится 25 апреля следующего года, пишет Ura.ru.
