Алла Пугачева сохранила статус ИП в России

Певица Алла Пугачева сохранила статус индивидуального предпринимателя в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

Отмечается, что артистка подала необходимые сведения в налоговую службу.

Пугачева открыла ИП в 2004 году, основной вид ее деятельности - в области художественного творчества.

В 2022 году певица покинула Россию, по данным СМИ, Пугачева вместе с семьей проживает на Кипре.

Ранее стало известно, что артистка может лишиться прав на использование товарного знака «Алла Борисовна», их действие завершится 25 апреля следующего года, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:РоссияПредпринимателиАлла Пугачева

Горячие новости

Все новости

партнеры