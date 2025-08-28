В Индии 15 человек погибли при обрушении самодельного дома

Самодельный четырехэтажный дом обрушился в Индии, есть погибшие. Об этом сообщило агентство ПТИ.

«Не разрешенное к постройке... здание, вмещающее почти 50 квартир, обрушилось на соседний пустующий многоквартирный дом в Виджай Нагаре, районе Вирар», - пишет СМИ со ссылкой на полицию.

Как сообщила начальник управления округа Палгар доктор Инду Рани Джахар, в результате инцидента погибли 15 человек. Специалисты ведут расчистку завалов.

По данным очевидцев, одно из крыльев здания обрушилось во время вечеринки по случаю дня рождения годовалой девочки на четвертом этаже здания. Почти все погибшие – участники праздника.

