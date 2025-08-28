Теннисиста Медведева оштрафовали на $42,5 тысячи из-за поведения на US Open
Российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на $42,5 тысячи за поведение на Открытом чемпионате США (US Open). Об этом сообщил телеканал ESPN.
В первом круге Медведев проиграл представителю Франции Бенжамену Бонзи (3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6). Во время третьего сета на корт выбежал фотограф, подумавший, что игра закончилась. Бонзи подал мяч в сетку, из-за помехи судья вновь дал ему право на первую подачу. Медведев возмутился и отправился к арбитру, чтобы прояснить ситуацию, в ходе беседы теннисист резко высказался в сторону судьи, а после матча разбил ракетку.
В результате спортсмена оштрафовали на $30 тысяч за неспортивное поведение и на $12,5 тысячи за сломанную ракетку.
Ранее Медведев объяснил перепалку с судьей, отметив, что таким образом выразил свое недовольство, но хотел «сделать что-то похуже», пишет 360.ru.
