В Иркутской области расследуют дело о хищении 65 млн рублей при продаже медизделий

Семь предпринимателей в Иркутской области заподозрили в крупном хищении при реализации тест-полосок и систем контроля сахара. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

По данным следователей, в 2021-2023 годах предприниматели из совета директоров завода по производству медизделий, одним из собственников которого было областное министерство имущественных отношений, запустили преступную схему. Фигуранты составляли фиктивные документы о поставке продукции подконтрольным компаниям по заниженной стоимости. Фактически изделия продавали другим покупателям по рыночной цене, при этом разница средств была присвоена подозреваемыми.

«Расследуется... дело в отношении 6 мужчин и 1 женщины, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», - отметили в СК.

Сумма хищения составила более 65 млн рублей.

