Нилов: МРОТ в 2026 году увеличится на 20%

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в следующем году увеличится примерно на 20%. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий предположил, что МРОТ проиндексируют, исходя из обсуждений и поставленной президентом задачи по его увеличению, почти на 20%.

«Это выше уровня прогноза инфляции, и уверен, что это будет выше уровня фактической инфляции», - сказал Нилов в беседе с ТАСС.

Таким образом МРОТ вырастет до 27 тысяч рублей.

Минимальный размер оплаты труда в 2025 году установлен на уровне 22 440 рублей до вычета НДФЛ, напоминает Ura.ru.

