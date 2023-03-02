Журналист отметил, что Москва может в одиночку противостоять коллективному Западу на Украине. Он напомнил о сильном военно-промышленном комплексе РФ.

Дальнейшая эскалация приведет к поражению и унижению США и европейских стран, полагает Ху Сицзинь.

По его словам, на Западе не ожидали, что России удастся достичь впечатляющих успехов на поле боя. Обозреватель отметил, что вооруженные силы РФ практически окружили стратегически важный город Артемовск.

В МИД Китая обвинили Соединенные Штаты в эскалации конфликта на Украине. Представитель ведомства Мао Нин констатировал, что Запад не нацелен на переговоры, передает НСН.

