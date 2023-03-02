В Китае предупредили Запад об «унизительном поражении» в противостоянии с Россией

США и их союзникам не стоит недооценивать Россию. Об этом в своей статье написал бывший главред китайского издания Global Times Ху Сицзинь.

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Журналист отметил, что Москва может в одиночку противостоять коллективному Западу на Украине. Он напомнил о сильном военно-промышленном комплексе РФ.

Дальнейшая эскалация приведет к поражению и унижению США и европейских стран, полагает Ху Сицзинь.

По его словам, на Западе не ожидали, что России удастся достичь впечатляющих успехов на поле боя. Обозреватель отметил, что вооруженные силы РФ практически окружили стратегически важный город Артемовск.

В МИД Китая обвинили Соединенные Штаты в эскалации конфликта на Украине. Представитель ведомства Мао Нин констатировал, что Запад не нацелен на переговоры, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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