СМИ: Швейцария обеспечит безопасный пролет делегации РФ на переговоры
16 февраля 202601:01
Швейцария обязалась обеспечить безопасный пролет самолета делегации из России на переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины в Женеве, сообщает ТАСС.
По словам собеседника агентства, Швейцария как принимающая площадка будет играть роль в обеспечении безопасности прибытия делегаций.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Европейцев не будет на переговорах в Женеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
