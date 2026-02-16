СМИ: Швейцария обеспечит безопасный пролет делегации РФ на переговоры

Швейцария обязалась обеспечить безопасный пролет самолета делегации из России на переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины в Женеве, сообщает ТАСС.

Мединский - и точка: Как «слишком жесткий» переговорщик повлияет на Украину

По словам собеседника агентства, Швейцария как принимающая площадка будет играть роль в обеспечении безопасности прибытия делегаций.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Европейцев не будет на переговорах в Женеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: скриншот изображения в соцсети/dimsmirnov175
ТЕГИ:УкраинаШвейцарияРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры