Россиянам напомнили об обязанности оплачивать содержание общедомового имущества

По его словам, в жилищном кодексе сказано, что переселяясь в многоквартирный дом, россияне добровольно принимают на себя обязательства по оплате такого вида услуг. «Вы обязаны заботиться о том имуществе, которое к вам попадает», — напомнил эксперт.

«Если человек говорит, что он этим не пользуется, значит, он живет в каком-то другом правовом пространстве и поле», — отметил Климанов.

