Россиянам напомнили об обязанности оплачивать содержание общедомового имущества
Собственники, проживающие в многоквартирных жилых домах, обязаны платить за общедомовое имущество, даже если не пользуются им, сообщил радиостанции «Говорит Москва» профессор РАНХиГС Владимир Климанов.
По его словам, в жилищном кодексе сказано, что переселяясь в многоквартирный дом, россияне добровольно принимают на себя обязательства по оплате такого вида услуг. «Вы обязаны заботиться о том имуществе, которое к вам попадает», — напомнил эксперт.
«Если человек говорит, что он этим не пользуется, значит, он живет в каком-то другом правовом пространстве и поле», — отметил Климанов.
Ранее юрист объяснил, как избежать штрафа за оставленную в подъезде коляску, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
