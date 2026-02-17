Россиянам напомнили об обязанности оплачивать содержание общедомового имущества

Собственники, проживающие в многоквартирных жилых домах, обязаны платить за общедомовое имущество, даже если не пользуются им, сообщил радиостанции «Говорит Москва» профессор РАНХиГС Владимир Климанов.

По его словам, в жилищном кодексе сказано, что переселяясь в многоквартирный дом, россияне добровольно принимают на себя обязательства по оплате такого вида услуг. «Вы обязаны заботиться о том имуществе, которое к вам попадает», — напомнил эксперт.

«Если человек говорит, что он этим не пользуется, значит, он живет в каком-то другом правовом пространстве и поле», — отметил Климанов.

