СМИ: Байден надавил на глав балтийских государств из-за их частых антироссийских выступлений
Американский лидер Джо Байден оказал давление на руководство стран Балтии в связи с их чрезмерной антироссийской риторикой.
Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Общение Байдена с главами балтийских государств произошла во время его визита в Польшу, сообщает РИА Новости.
«Байден оказывал в кулуарах давление на лидеров стран Балтии из-за их частых призывов к поражению России на Украине», — цитирует публикацию RT.
Уточняется, что политики западных стран постоянно говорят необходимости победы Россси Украиной и ведут военные поставки для Киева. В России на это постоянно заявляли о затягивании страданий украинцев из-за поставки вооружений, пишет Газета.ru.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что предложил американскому коллеге Джо Байдену разместить в странах Балтии системы воздушного наблюдения, вертолеты и РСЗО HIMARS.
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