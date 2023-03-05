СМИ: Байден надавил на глав балтийских государств из-за их частых антироссийских выступлений

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Общение Байдена с главами балтийских государств произошла во время его визита в Польшу, сообщает РИА Новости.

«Байден оказывал в кулуарах давление на лидеров стран Балтии из-за их частых призывов к поражению России на Украине», — цитирует публикацию RT.

Уточняется, что политики западных стран постоянно говорят необходимости победы Россси Украиной и ведут военные поставки для Киева. В России на это постоянно заявляли о затягивании страданий украинцев из-за поставки вооружений, пишет Газета.ru.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что предложил американскому коллеге Джо Байдену разместить в странах Балтии системы воздушного наблюдения, вертолеты и РСЗО HIMARS.





