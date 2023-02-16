Захарова связала депортацию организатора «Бессмертного полка» из Эстонии с русофобией
Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала выдворение организатора акции «Бессмертный полк» Сергея Чаулина из Эстонии.
Власти прибалтийской республики не признают право русскоязычного населения на отстаивание своей исторической памяти и национальной идентичности, констатировала Захарова.
Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что эстонские националисты на протяжении многих лет насаждают искаженное видение истории, поддерживают русофобский курс и чествуют нацистских преступников. Ее слова передает RT.
О депортации Сергея Чаулина стало известно в среду, 15 февраля. В местной службе безопасности обвинили активиста в «распространении враждебной пропаганды».
Президент Эстонии Алар Карис 6 февраля отозвал с должности посла республики в РФ Маргуса Лайдре, передает НСН.
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