СМИ: 13 губернаторов рискуют провалить голосование по Конституции

Как отмечает Ura.ru, с конца мая заболеваемость растёт в Нижегородской, Свердловской и Тульской областях, в Новосибирской, Воронежской, Иркутской, Ульяновской, Архангельской областях, в Якутии, Алтайском крае, Удмуртии и Карачаево-Черкесии. Возможно ухудшение ситуации в Пермском крае и Карелии, говорится в материале.

Когда люди боятся заразиться коронавирусом, их сложнее привести на участки, считает эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. Чтобы коронавирус не сказался на явке, губернаторам придётся поработать, отмечает он. В то же время, по мнению политтехнолога Алены Август, пандемия уже показала неумения некоторых глав регионов работать в экстренной ситуации — они больше привыкли выполнять спущенные сверху указы.

Досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ стартует после парада Победы 24 июня, датой плебисцита назначено 1 июля. В Кремле уверены, что голосующим при соблюдении мер предосторожности можно не опасаться за свое здоровье: статистика улучшается сейчас, и тренд должен сохраниться в течение месяца.

