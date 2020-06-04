СМИ: 13 губернаторов рискуют провалить голосование по Конституции
Явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ будет ниже в тех регионах, где сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса, считают политтехнологи. Таких субъектов сейчас 13: там негативный тренд по заболеваемости перешёл с конца мая на июнь.
Как отмечает Ura.ru, с конца мая заболеваемость растёт в Нижегородской, Свердловской и Тульской областях, в Новосибирской, Воронежской, Иркутской, Ульяновской, Архангельской областях, в Якутии, Алтайском крае, Удмуртии и Карачаево-Черкесии. Возможно ухудшение ситуации в Пермском крае и Карелии, говорится в материале.
Когда люди боятся заразиться коронавирусом, их сложнее привести на участки, считает эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. Чтобы коронавирус не сказался на явке, губернаторам придётся поработать, отмечает он. В то же время, по мнению политтехнолога Алены Август, пандемия уже показала неумения некоторых глав регионов работать в экстренной ситуации — они больше привыкли выполнять спущенные сверху указы.
Досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ стартует после парада Победы 24 июня, датой плебисцита назначено 1 июля. В Кремле уверены, что голосующим при соблюдении мер предосторожности можно не опасаться за свое здоровье: статистика улучшается сейчас, и тренд должен сохраниться в течение месяца.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru