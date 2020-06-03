Кремль не видит угроз здоровью голосующих по поправкам в Конституцию

Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в России в последнее время выровнялась, заметна устойчивая тенденция на сокращение числа заболевших. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о безопасности голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.

«Обнулению глубоко фиолетово». Политолог оценил голосование по поправкам в Конституцию 1 июля

К тому моменту пройдёт ещё два инкубационных периода коронавируса, и обстановка станет ещё лучше, отметил Песков. Поэтому, по словам представителя Кремля, при соблюдении мер предосторожности «о непосредственных угрозах здоровью» при голосовании речь не идёт, передаёт RT.

Досрочное голосование по поправкам в Конституцию стартует после парада Победы 24 июня. ЦИК с учётом позиции Роспотребнадзора рекомендовал организовать участки на свежем воздухе, а также предусмотреть возможность надомного голосования для болеющих COVID-19, писали СМИ.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГолосованиеКонституцияКоронавирусКремль
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