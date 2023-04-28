Депутат Затулин призвал включить Молдавию в цели спецоперации России
Депутат Госдумы Константин Затулин в эфире НСН сравнил власти Молдавии с Моськой из басни Крылова и призвал освободить Приднестровье в рамках СВО.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью НСН призвал направить россиские войска к границам Приднестровья, чтобы гарантировать безопасность соотечественников из-за политики Молдавии.
Накануне власти Молдавии запретили посетить страну президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил молдавский премьер Дорин Речан в интервью телеканалу TV8. По его словам, у Молдавии есть целый список россиян, которым запрещен въезд в страну. Лучшим ответом, по мнению Затулина, будет продвижение российских сил к границам Приднестровья в рамках проводимой спецоперации.
«Мы должны внимательно следить за тем, что происходит в Молдавии. Мы должны гарантировать безопасность российских граждан и наших соотечественников в Приднестровье. Я думаю, что самым лучшим было бы решение продвижения к границам Приднестровья в ходе спецоперации. В любом случае, со стороны России уже было сделано заявление на достаточно высоком уровне о том, что в случае нападения на Приднестровье Россия будет защищать эти территории, как свои собственные. Я думаю, эти заявления произвели впечатление, несмотря на то, как бы ни хорохорился Речан и все остальные фигуранты», - отметил он.
При этом Затулин заявил, что население Молдовы поддерживает Россию и сравнил высказывания властей страны с маленькой собачкой Моськой из басни Ивана Крылова.
«Я считаю, что Молдавия в анти-Россию не превратилась, так как у значительной части населения страны сохраняется дружелюбное отношение к нам. Это, безусловно, относится к более старшему поколению, которое помнит советские времена, но не только. Плюс это связано с потребностью заработка в России. Что касается заявлений господина Речана, то тут даже не знаю, что делать – смеяться или плакать. Приходят на ум разные литературные аллюзии, например: «Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на Слона!» - заявил собеседник НСН.
Он назвал подобные заявления очередными попытками привлечь внимание.
«Новые власти Молдовы пытаются выпрыгнуть из штанов, доказывая свою приверженность антлантизму, желанию вступить в Евросоюз, в НАТО. Более того, желание вообще сдать государственность Молдовы, войдя в Румынию. В этих сомнений не было и нет, а вот эти новые заявления – просто очередная попытка привлечь внимание. Оно ничего, кроме иронии, вызвать не может», - отметил депутат.
Ранее молдавский Конституционный суд отказался приостановить действие запрета на публичную демонстрацию Георгиевской ленты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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