Депутат Затулин призвал включить Молдавию в цели спецоперации России

Накануне власти Молдавии запретили посетить страну президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил молдавский премьер Дорин Речан в интервью телеканалу TV8. По его словам, у Молдавии есть целый список россиян, которым запрещен въезд в страну. Лучшим ответом, по мнению Затулина, будет продвижение российских сил к границам Приднестровья в рамках проводимой спецоперации.

«Мы должны внимательно следить за тем, что происходит в Молдавии. Мы должны гарантировать безопасность российских граждан и наших соотечественников в Приднестровье. Я думаю, что самым лучшим было бы решение продвижения к границам Приднестровья в ходе спецоперации. В любом случае, со стороны России уже было сделано заявление на достаточно высоком уровне о том, что в случае нападения на Приднестровье Россия будет защищать эти территории, как свои собственные. Я думаю, эти заявления произвели впечатление, несмотря на то, как бы ни хорохорился Речан и все остальные фигуранты», - отметил он.