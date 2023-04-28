Премьер Молдавии заявил, что Путину не разрешат въехать в республику

Власти Молдавии не позволят президенту России Владимиру Путину въехать в республику. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан в интервью каналу TV8.

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По словам главы правительства, в республике действует непубличный «длинный список» граждан РФ, которым запрещен въезд в Молдавию. Речан не уточнил, кто включен в этот перечень. Некоторые официальные лица узнают о том, что попали под запрет, только при попытке въехать в страну.

Кроме того, ограничения Кишинева касаются деятелей культуры, участвующих в избирательных кампаниях в Молдавии. В качестве примера Речан назвал российского певца Филиппа Киркорова, отмечает телеканал «360».

По словам молдавского премьера, власти рассматривают возможность составить официальный перечень лиц, которым запрещен въезд, пишет Газета.ру.

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ФОТО: Сайт Кремля
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