Премьер Молдавии заявил, что Путину не разрешат въехать в республику
Власти Молдавии не позволят президенту России Владимиру Путину въехать в республику. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан в интервью каналу TV8.
По словам главы правительства, в республике действует непубличный «длинный список» граждан РФ, которым запрещен въезд в Молдавию. Речан не уточнил, кто включен в этот перечень. Некоторые официальные лица узнают о том, что попали под запрет, только при попытке въехать в страну.
Кроме того, ограничения Кишинева касаются деятелей культуры, участвующих в избирательных кампаниях в Молдавии. В качестве примера Речан назвал российского певца Филиппа Киркорова, отмечает телеканал «360».
По словам молдавского премьера, власти рассматривают возможность составить официальный перечень лиц, которым запрещен въезд, пишет Газета.ру.
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