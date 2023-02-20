Гросу заявил, что Молдавия может начать переговоры о членстве в ЕС в конце года
Переговоры о вступлении Молдавии в Европейский союз могут стартовать в конце 2023 года. Об этом сообщил спикер парламента и председатель правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорь Гросу, передает РИА Новости.
По его словам, с помощью партнеров в Евросоюзе и Соединенных Штатах Молдавия добьется поставленных целей. Гросу подчеркнул, что Молдавия является мирной страной и выступает за свободу в Европе.
Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в разговоре с НСН отмечал, что советника президента Дорина Речана сделают премьер-министром для того, чтобы он подавил оппозицию массовыми репрессиями. По его словам, в каждой партии будут искать агентов Кремля.
Позднее президент Молдавии Майя Санду заявила, что новое молдавское правительство под руководством Дорина Речана приступает к своей работе в условиях угрозы безопасности.
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