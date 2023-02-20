Гросу заявил, что Молдавия может начать переговоры о членстве в ЕС в конце года

Переговоры о вступлении Молдавии в Европейский союз могут стартовать в конце 2023 года. Об этом сообщил спикер парламента и председатель правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорь Гросу, передает РИА Новости.

По его словам, с помощью партнеров в Евросоюзе и Соединенных Штатах Молдавия добьется поставленных целей. Гросу подчеркнул, что Молдавия является мирной страной и выступает за свободу в Европе.