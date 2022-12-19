«Политиканство!»: В Приднестровье не поверили в независимость Молдовы от российского газа

Накануне министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что страна перестала быть зависимой от газа из России. Он отметил, что впервые в истории правый берег страны не будет потреблять газ, поставляемый «Газпромом». Александр Щерба отметил, что Молдавия сможет пережить нынешнюю зиму без российского газа, однако в следующем году это будет невозможно.

«Те полумошеннические действия, которые предприняло руководство Молдовы, когда было искусственно ограничено потребление газа, явно были продиктованы желанием осуществить закладку на хранение этого газа в хранилища в Украине. Теперь из этих хранилищ газ будет потихоньку в пиковые месяца зимнего максимума потребляться и перераспределяться. Этот год Молдова переживет, но что будет в следующем году? Они в очередной раз попробуют обмануть «Газпром», заполнить хранилища на Украине в период, когда газ на спотовом рынке не так дорог? Не думаю, что это теоретически возможно. Тем более, что Путин дал поручение разобраться с выполнением условий контракта. Молдова хочет стать игроком на газораспределительном рынке, но это вряд ли возможно в силу отсутствия опыта и возможности газовых служб. Это заявление можно воспринять только как политиканство», - сказал Щерба.

Также он отметил, что Приднестровье продолжит получать российский газ, однако выразил опасение, что Молдавия может перекрыть транзит.