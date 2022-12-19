«Политиканство!»: В Приднестровье не поверили в независимость Молдовы от российского газа
Молдова никогда не станет игроком на газораспределительном рынке, страна не имеет для этого возможностей, отметил в эфире НСН Александр Щерба.
Заявления Молдавии о независимости от российского газа можно расценивать только как политиканство, страна обманула «Газпром» и заполнила газом хранилища на Украине, чтобы брать оттуда газ в пиковые месяца зимы, заявил экс-председатель Верховного Совета Приднестровья Александр Щерба в разговоре с НСН.
Накануне министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что страна перестала быть зависимой от газа из России. Он отметил, что впервые в истории правый берег страны не будет потреблять газ, поставляемый «Газпромом». Александр Щерба отметил, что Молдавия сможет пережить нынешнюю зиму без российского газа, однако в следующем году это будет невозможно.
«Те полумошеннические действия, которые предприняло руководство Молдовы, когда было искусственно ограничено потребление газа, явно были продиктованы желанием осуществить закладку на хранение этого газа в хранилища в Украине. Теперь из этих хранилищ газ будет потихоньку в пиковые месяца зимнего максимума потребляться и перераспределяться. Этот год Молдова переживет, но что будет в следующем году? Они в очередной раз попробуют обмануть «Газпром», заполнить хранилища на Украине в период, когда газ на спотовом рынке не так дорог? Не думаю, что это теоретически возможно. Тем более, что Путин дал поручение разобраться с выполнением условий контракта. Молдова хочет стать игроком на газораспределительном рынке, но это вряд ли возможно в силу отсутствия опыта и возможности газовых служб. Это заявление можно воспринять только как политиканство», - сказал Щерба.
Также он отметил, что Приднестровье продолжит получать российский газ, однако выразил опасение, что Молдавия может перекрыть транзит.
«Через Республику Молдова так же, как и через Приднестровскую Молдавскую Республику, проходит транзитная труба. У нас есть еще и газокомпрессорная большая станция. В этом плане транзитные обязательства как были у «Молдовагаз», так и будут. Как минимум, «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» свои обязательства перед «Газпромом» будет выполнять не только в силу буквы контракта, но и по духу наших партнерских отношений. Газ, если Молдова не перекроет свою часть транзитного пути, будет присутствовать», - резюмировал Щерба.
Ранее глава «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщал, что в декабре закупочная цена на российский газ для Молдавии составила $785 за тысячу кубометров, что на $36 меньше, чем в ноябре. Объем поставок остался прежним — 5,7 млн кубометров в день.
При этом он отмечал, что с 4 декабря «Молдовагаз» начал закупать газ из двух источников — 5,7 млн кубометров в день у «Газпрома» в рамках действующего контракта и 3,5 млн кубометров в день у «Энергокома» для потребителей правобережья Днестра. Откуда и по какой цене покупает газ «Энергоком», он не уточнил, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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