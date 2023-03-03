Молдавия рассчитывает на ОБСЕ в решении вопроса в Приднестровье

Отмечается, что Речан пообщался с главой ОБСЕ Келли Кейдерлингом и отметил важную роль миссии как посредника. Министр также выразил надежду на «дипломатическое» решение конфликта в Приднестровье.

Кейдерлинг в свою очередь отметила вызовы, с которыми сталкивается Молдавия. Глава Миссии ОБСЕ назвала главным стремление поддерживать мир и стабильность и избегать эскалации напряженности.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал незаконной попытку переименовать государственный язык страны на румынский.

