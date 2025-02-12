Экс-премьер Турции Давутоглу предложил сделать сектор Газа турецкой автономией

Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу предложил дать сектору Газа статус турецкой автономии, сообщили РИА Новости.

По его словам, жители Газы должны провести референдум, на котором и примут решение присоединиться к Турции в качестве автономного региона.

«Победа над Ираном и мелочи»: Как Трамп уговорил Нетаньяху покинуть сектор Газа

При этом Давутоглу подчеркнул, что решение остается за жителями Газы.

Также он раскритиковал планы президента США Дональда Трампа, который ранее заявлял, что США возьмут сектор Газа «под контроль» и будут отвечать за его восстановление.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен компенсировать ущерб, нанесённый сектору Газа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ТурцияСектор Газа

Горячие новости

Все новости

партнеры