Рубио: Разговор Путина и Трампа позволит продвинуться украинскому урегулированию

По его словам, стороны после контактов Вашингтона с Киевом и Москвой ближе к урегулированию, но США пока не считают, что действия кого-либо из участников полностью удовлетворительные.

США обнародуют результаты телефонного разговора между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным сразу после его завершения. Информацию об итогах переговоров предоставит президент Дональд Трамп или представитель Белого дома.

При этом Белый дом не будет заранее комментировать, обсуждался ли вопрос о будущем президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

