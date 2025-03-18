Рубио: Разговор Путина и Трампа позволит продвинуться украинскому урегулированию
Предстоящий 18 марта разговор лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина позволит продвинуться в урегулировании ситуации на Украине, сообщил радиостанции Fox глава Госдепа Марко Рубио.
По его словам, стороны после контактов Вашингтона с Киевом и Москвой ближе к урегулированию, но США пока не считают, что действия кого-либо из участников полностью удовлетворительные.
США обнародуют результаты телефонного разговора между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным сразу после его завершения. Информацию об итогах переговоров предоставит президент Дональд Трамп или представитель Белого дома.
При этом Белый дом не будет заранее комментировать, обсуждался ли вопрос о будущем президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru