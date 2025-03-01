США продадут Израилю военное оборудование на $3 млрд
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Израилю военного оборудования почти на $3 млрд. Об этом сообщило агентство оборонного сотрудничества Пентагона.
Всего предусмотрено три контракта на продажу вооружения. Так, Израилю продадут бульдозеры D9R и D9T Caterpillar почти на $295 млн, поставки техники начнутся ориентировочно в 2027 году.
Также США могут поставить союзникам сотни и десятки тысяч бомб разных комплектаций на $675,7 млн. Ожидается, что поставки осуществят в 2028 году. Кроме того, Израиль сможет купить авиабомбы на $2,04 млрд: более 35 тысяч MK 84 или BLU-117 и 4 тысячи боеголовок I-2000 Penetrator. Их поставки запланированы на следующий год.
Ранее американская администрация одобрила продажи вооружений Израилю на сумму свыше $7 млрд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru