«Треугольник с Израилем»: Россия и США созрели для сотрудничества в Сирии

Россия и США могут провести совместную миротворческую миссию в Сирии, что станет началом для сотрудничества в регионе, заявил НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. По его словам, присоединиться к «треугольнику» в Сирии также может Израиль.

Россия и США запросили на 10 марта экстренные консультации СБ ООН по ситуации в Сирии. С 7 марта в провинции Латакия в Сирии происходят столкновения. В Сети распространяются видео, как вооруженные бойцы действующей в Сирии власти террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в РФ) пытают и убивают жителей Латакии, Тартуса, Алеппо, в том числе женщин и детей. Жертвы – в основном алавиты (сторонники экс-президента Сирии Башара Асада) и христиане. Балмасов уверен, что США и Россия готовы вмешаться.