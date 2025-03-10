«Треугольник с Израилем»: Россия и США созрели для сотрудничества в Сирии
Израиль от своих интересов в регионе не откажется, а вмешательство Турции невыгодно ни России, ни США, заявил НСН Сергей Балмасов.
Россия и США могут провести совместную миротворческую миссию в Сирии, что станет началом для сотрудничества в регионе, заявил НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. По его словам, присоединиться к «треугольнику» в Сирии также может Израиль.
Россия и США запросили на 10 марта экстренные консультации СБ ООН по ситуации в Сирии. С 7 марта в провинции Латакия в Сирии происходят столкновения. В Сети распространяются видео, как вооруженные бойцы действующей в Сирии власти террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в РФ) пытают и убивают жителей Латакии, Тартуса, Алеппо, в том числе женщин и детей. Жертвы – в основном алавиты (сторонники экс-президента Сирии Башара Асада) и христиане. Балмасов уверен, что США и Россия готовы вмешаться.
«Сейчас весьма благоприятная возможность, учитывая наши и американские базы на территории Сирии, а также наличие у США заклятого союзника в лице Израиля. Мы здесь отлично с американцами можем договориться и провести миротворческую операцию. При Трампе мы можем начать это сотрудничество, которое, возможно, перейдет в более серьезные формы. Будет треугольник с участием России, США и Израиля. Здесь вполне можно найти точки для взаимодействия», - объяснил он.
Израиль со своей стороны осудил насилие, обвинив в происходящем действующие власти Сирии. Армия Израиля проводит свою военную операцию на юге Сирии в Эс-Сувейде, обещая защищать этноконфессиональную группу друзов. Балмасов пояснил, что Израиль от своих интересов в регионе не откажется, а вмешательство Турции невыгодно ни России, ни США.
«В регионе нужны оперативные действия. Очень хороший знак, что Россия и США подали заявку в СБ ООН. Мы можем провести миротворческую миссию вдвоем или еще и с Израилем, учитывая, что он активно присутствует на юге Сирии. Фактически Израиль и новые власти Сирии находятся в состоянии войны, Израиль здесь от своих интересов не откажется. Сейчас вылезла проблема геноцида, поэтому позиция Трампа может измениться по отношению к курдам. Трампу придется корректировать свою политику, развернуть на 180 градусов. Что касается Турции, Эрдоган пытается возродить турецкое влияние в регионе. Трампу это не нравится, разумеется. Нам тоже это не очень выгодно», - рассказал он.
Спасти ситуацию в Сирии на фоне гражданской войны сможет только миротворческий контингент, который могут ввести по согласованию с властями и ООН, заявил генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой «Радиоточке НСН». Он подчеркнул, что сейчас Россия обсуждает этот вопрос с США.
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