Смена курса? В Японии «занервничали» из-за активизации России у Курил

Несмотря на такую позицию большинства японцев, Панов сомневается, что в ближайшее время Японии и России удастся решить спор по поводу Курильских островов.

«Это зависит не от Суги. Абэ тоже не смог решить. Для этого нужны особые условия. Прежде всего, другой характер отношений. Сейчас они в замороженном состоянии в связи с ковидом. А решать такие вопросы можно так же, как и в ситуации с Китаем. Когда страны становятся стратегическими доброжелательными партнерами. Такого пока нет, поэтому в такой ситуации вряд ли стоит рассчитывать на подписание мирного договора и решения территориальных вопросов», - резюмировал Панов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на «нервную реакцию» японцев из-за проведения российских военных учений на Курильских островах.

