Смена курса? В Японии «занервничали» из-за активизации России у Курил

Экс-посол России в Японии Александр Панов рассказал «Радиоточке НСН», что в японском правительстве все чаще звучат жесткие заявления в отношении России.

В Японии все чаще говорят о смене курса по отношению к России и необходимости более жестких действий в контексте территориальных притязаний Токио на российские острова Курильской гряды, рассказал бывший посол России в Японии Александр Панов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». При этом, по его наблюдениям, пока это мнение лишь части японского правительства.

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«Есть тревожащие моменты. В команде премьер-министра Японии (Ёсихидэ Суга – прим. НСН) есть несколько человек: министров и замминистров, которые настроены достаточно критически в отношении того курса бывшего премьера Синдзо Абэ Они утверждают, что Абэ 27 раз встречался с Путиным, а толку так и не было, ничего не продвинулось в переговорном процессе по мирному договору, в вопросе по возвращению островов. То, что Россия проводит военные маневры совместно с Китаем, и вообще то, что российские войска активизировались на Курилах и в районе Тихого океана, заставляет обращать на себя внимание японцев. Появляются такие заявления, как от министра обороны Нобуо Киси, который заявил, что хотя Япония и не считает Россию угрозой, но, возможно, следует сменить курс от более доброжелательного отношения до жесткого. Такая риторика появляется», - заявил экс-посол.

При этом Панов отметил, что сам премьер Суга не делал подобных заявлений, и с его стороны ничего противоречащего позиции Абе в отношении России не было. Что же касается большей части японского общества, то, по словам Панова, она не поддерживает эскалацию конфликта с Россией.

«Всегда есть какие-то блоги или сайты, которые собирают именно таких товарищей. У нас тоже похожие есть - несколько таких сайтов, которые клянут и бичуют японцев, что они чуть ли не возрождают милитаризм и прочее. У японцев тоже есть такая группа людей, которые настроены задиристо. Но если брать общественное мнение, японцы настроены достаточно миролюбиво, поэтому все попытки как-то пересмотреть конституцию в сторону придания большего значения вооруженным силам не проходят и большинство против того, чтобы японцы наращивали свои вооруженные силы», - сообщил эксперт.
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Несмотря на такую позицию большинства японцев, Панов сомневается, что в ближайшее время Японии и России удастся решить спор по поводу Курильских островов.

«Это зависит не от Суги. Абэ тоже не смог решить. Для этого нужны особые условия. Прежде всего, другой характер отношений. Сейчас они в замороженном состоянии в связи с ковидом. А решать такие вопросы можно так же, как и в ситуации с Китаем. Когда страны становятся стратегическими доброжелательными партнерами. Такого пока нет, поэтому в такой ситуации вряд ли стоит рассчитывать на подписание мирного договора и решения территориальных вопросов», - резюмировал Панов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на «нервную реакцию» японцев из-за проведения российских военных учений на Курильских островах.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:ПосолКурильские ОстроваЯпония
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