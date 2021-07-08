Лавров заявил о «нервной реакции» Японии на развитие Курильских островов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что «нервная реакция» Японии на развитие Курильских островов мешает переговорам о мирном разрешении конфликта. Об этом он сообщил, выступая в Дальневосточном федеральном университете.
Лавров отметил, что есть власти России проводят на Курильских островах учения либо посещают их с целью развития региона, Токио реагирует на это нервно, сообщило РИА ФАН. Он подчеркнул, что такая реакция является поводом для ответных жестких заявлений со стороны Москвы о статусе территории. Лавров добавил, что принадлежность Курильских островов к России закреплена в Уставе ООН, пишет телеканал «360».
Ранее, 24 июня, правительство Японии выразило России протест из-за проводимых на островах учениях. В учениях в акватории Японского моря приняли участие более 10 тысяч человек и 500 единиц техники.
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