«Фигу показать!» Экс-посол назвал цель спортивных сборов на Курилах

В Японии осудили спортивные сборы российских серфингистов на Курильских островах. Как пишет портал Yahoo News Japan, спортивные мероприятия на острове Кунашир «стали демонстрацией понимания позиции российских властей, которые усиливают контроль над «северными территориями».

Бывший посол России в Японии Александр Панов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» выразил недоумение выбором места для проведения сборов и заявил, что это сделано для того, чтобы подразнить Японию.

«У нас тренируются где-то на Камчатке, насколько я знаю. Зачем на Курилах проводить сборы, не понимаю, там и базы нет. Японцам фигу показать? Наверное, показали», - предположил он.

Панов добавил, что Япония не будет устраивать препятствия для сборной России на предстоящей Олимпиаде, несмотря на недовольство некоторых своих граждан.