«Фигу показать!» Экс-посол назвал цель спортивных сборов на Курилах
Бывший посол России в Японии заявил, что появление российских серфингистов на Кунашире не повлияет на участие сборной страны на Олимпиаде в Токио.
В Японии осудили спортивные сборы российских серфингистов на Курильских островах. Как пишет портал Yahoo News Japan, спортивные мероприятия на острове Кунашир «стали демонстрацией понимания позиции российских властей, которые усиливают контроль над «северными территориями».
Бывший посол России в Японии Александр Панов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» выразил недоумение выбором места для проведения сборов и заявил, что это сделано для того, чтобы подразнить Японию.
«У нас тренируются где-то на Камчатке, насколько я знаю. Зачем на Курилах проводить сборы, не понимаю, там и базы нет. Японцам фигу показать? Наверное, показали», - предположил он.
Панов добавил, что Япония не будет устраивать препятствия для сборной России на предстоящей Олимпиаде, несмотря на недовольство некоторых своих граждан.
«Это обычная ситуация, что бы мы там не делали, им все не нравится. Но это же не маневры. Когда там военные маневры, им очень не нравится. А тут покатались и покатались. Мало ли что мы там делаем», - отметил он.
Международный олимпийский комитет включил в программу летней Олимпиады в Токио пять новых видов спорта в 2016 году. Помимо скалолазания, карате и бейсбола в программу попали соревнования скейтбордистов и серферов.
Южных Курилы – острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи – в Японии называют «северными территориями». Позиция России по Курилам остается неизменной, российский суверенитет над ними не подлежит сомнению , неоднократно заявляли в Москве.
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