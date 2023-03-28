«Смена эпох»: В Германии заявили, что отношения с Россией почти разрушены

Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что Германия в ближайшие годы планирует увеличить расходы на военную помощь Украине с нынешних трех до более чем 15 миллиардов евро. С идеей выступил заместитель статс-секретаря при Минфине ФРГ Флориан Тонкар. В качестве причины увеличения помощи он назвал «большие материальные потери украинской армии». Александр Рар отметил, что наращиванием поставок Берлин подтвердит курс на увеличение конфронтации с Москвой.

«К сожалению, отношения Германии и России почти разрушены. Новым поколениям политиков, которые приходят к власти в Германии, не нужна Россия. Они становятся на позицию, которая была в Польше, Прибалтике, Румынии, Чехии. На данном этапе Европа полностью отвергает российские действия в Украине и считает, что должна становиться крепостью для защиты против России. Шольц провозгласил так называемую смену эпох в феврале 2022 года. С тех пор в Германии резко переставили стрелку на конфронтацию с Россией. Большинство населения, может быть, не хочет идти на полную конфронтацию… Но людей, которые бы выступали за понимание точки зрения России, можно посчитать на пальцах одной руки», - сказал Рар.

При этом он рассказал, что в Германии ведутся дискуссии о том, что после окончания военных действий на Украине нужно будет налаживать отношения с Россией. По словам Рара, за такое развитие событий выступают немцы, живущие в Восточной Германии, а также премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.