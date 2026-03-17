Госдума приняла закон штрафе за езду без ОСАГО только раз в сутки
17 марта 202615:05
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому штраф за езду без полиса ОСАГО водителю будут выписывать только раз в сутки. Об этом сообщает RT.
Действующие нормы позволяют многократно наказывать водителей, управляющих транспортом без полиса автострахования.
Принятые поправки также предполагают, что штраф за отсутствие ОСАГО будет назначаться при условии фиксации правонарушения камерами фотовидеофиксации.
Ранее в Российском союзе автостраховщиков предложили прекратить выплаты по ОСАГО сверх лимита в 400 тысяч рублей, пишут «Известия».
- Россиянам дали советы по покупке валюты
- Машина - враг? Россиян предупредили об уходе автосервисов из городов
- Россиянам объяснили, можно ли не платить за отсутствующий мобильный интернет
- «Живое общение»: Турагенты объяснили, почему не боятся конкуренции с нейросетями
- Шойгу предупредил о риске паводков и пожаров в регионах РФ
- Главное - маневры: Почему Трамп не договорится с Китаем
- «Пели, что хотели!»: Шевчук о сотрудниках КГБ в Лениградском рок-клубе
- СМИ: ФСБ задержала министра здравоохранения Кубани Филиппова
- «Верю в Limp Bizkit!»: Кто приедет в Россию вслед за группой Ill Niño