Госдума приняла закон штрафе за езду без ОСАГО только раз в сутки

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому штраф за езду без полиса ОСАГО водителю будут выписывать только раз в сутки. Об этом сообщает RT.

Предложено отслеживать по камерам наличие у водителей информации о пройденном ТО

Действующие нормы позволяют многократно наказывать водителей, управляющих транспортом без полиса автострахования.

Принятые поправки также предполагают, что штраф за отсутствие ОСАГО будет назначаться при условии фиксации правонарушения камерами фотовидеофиксации.

Ранее в Российском союзе автостраховщиков предложили прекратить выплаты по ОСАГО сверх лимита в 400 тысяч рублей, пишут «Известия».

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
