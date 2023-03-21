Шольц: Телефонные разговоры c Путиным длились до полутора часов

Глава правительства Германии Олаф Шольц заявил, что в ряде случаях его телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным длились до полутора часов, сообщает ТАСС.

Шольц: Германия за восемь месяцев стала независимой от поставок газа из РФ

По его словам, переговоры осуществлялись либо на немецком языке, либо с переводом. При этом стороны сохраняли вежливый тон.

Ранее Шольц не стал прогнозировать, когда может закончиться конфликт вокруг Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияВладимир ПутинШольц

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