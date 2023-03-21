Шольц: Телефонные разговоры c Путиным длились до полутора часов
21 марта 202305:30
Глава правительства Германии Олаф Шольц заявил, что в ряде случаях его телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным длились до полутора часов, сообщает ТАСС.
По его словам, переговоры осуществлялись либо на немецком языке, либо с переводом. При этом стороны сохраняли вежливый тон.
Ранее Шольц не стал прогнозировать, когда может закончиться конфликт вокруг Украины.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru