Нейросети пока не могут заменить турагентов, поскольку клиентам важно живое общение. Об этом в комментарии НСН заявил президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов.

В России растет интерес к ИИ-инструментам, которые помогают детально спланировать путешествие, сообщают «Известия» со ссылкой на совместное исследование известного сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов и одного из участников «Большой четверки» сотовых операторов России. Так, трафик на нейросети для турпоездок с начала года вырос на 25% по сравнению с тем же периодом 2025 года. При этом каждый третий россиянин так или иначе уже использовал искусственный интеллект при подготовке путешествия.