Россиянам объяснили, можно ли не платить за отсутствующий мобильный интернет

Накладываемые государством ограничения являются для провайдеров непреодолимыми. Об этом сайту aif.ru заявил адвокат Андрей Алешкин.

До пейджеров не дойдет: Россиян призвали не паниковать из-за отключений интернета

По его словам, это «фактически исключает получение компенсации через суд» за отсутствие связи и мобильного интернета.

«У потребителя есть право отказаться от услуг путем не оплаты и смены провайдеры», - указал юрист.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил «Радиоточке НСН», что перебои в работе мобильного интернета и связи происходят на фоне перенастройки маршрутизации трафика.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
