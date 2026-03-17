Россиянам объяснили, можно ли не платить за отсутствующий мобильный интернет
17 марта 202614:55
Накладываемые государством ограничения являются для провайдеров непреодолимыми. Об этом сайту aif.ru заявил адвокат Андрей Алешкин.
По его словам, это «фактически исключает получение компенсации через суд» за отсутствие связи и мобильного интернета.
«У потребителя есть право отказаться от услуг путем не оплаты и смены провайдеры», - указал юрист.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил «Радиоточке НСН», что перебои в работе мобильного интернета и связи происходят на фоне перенастройки маршрутизации трафика.
