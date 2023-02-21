Слуцкий назвал невысокими шансы на переговоры по Украине

Ранее политолог Александр Дудчак в разговоре с НСН заявил, что Запад видит невозможность победить Россию на поле боя и бросает Москве сигналы с целью начать мирные переговоры.

Кроме того, постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что Россия готова рассмотреть предложения Украины по урегулированию конфликта. Однако, по словам дипломата, Киев не заинтересован в переговорах.



