Слуцкий назвал невысокими шансы на переговоры по Украине

Шансы на переговоры по урегулированию на Украине невысоки, считает лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом политик заявил в беседе с РИА Новости.

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Ранее политолог Александр Дудчак в разговоре с НСН заявил, что Запад видит невозможность победить Россию на поле боя и бросает Москве сигналы с целью начать мирные переговоры.

Кроме того, постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что Россия готова рассмотреть предложения Украины по урегулированию конфликта. Однако, по словам дипломата, Киев не заинтересован в переговорах.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссияЛеонид Слуцкий
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