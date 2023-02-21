СМИ: Украина опасается, что США принудят ее к сделке с Россией

Киев опасается, что американские чиновники попытаются побудить Украину на сделку с Россией. Об этом пишет Politico со ссылкой на советника украинского президента.

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По словам источника, среди высшего руководства США «есть люди, которые хотят градуировать помощь в сфере безопасности, чтобы побудить украинцев заключить какую-то сделку».

Как отметил советник, в Киеве обеспокоены, что некоторые представители Белого дома могут использовать конгресс для оправдания прекращения военной помощи украинским властям, пишет Ura.ru. Эти намерения пойдут вразрез с обещанием президента США Джо Байдена поддерживать Украину «столько, сколько нужно». Источник подчеркнул, что обещание Байдена может оказаться невыполненным без четко определенных целей в украинском кризисе.

Между тем СМИ сообщили, что Украина получила менее половины обещанной Западом помощи. Так, в 2022 году западные страны планировали предоставить Киеву 64 млрд евро, однако к февралю 2023 года Европа «недоплатила» украинским властям 17,5 млрд евро, США — 12 млрд, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
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