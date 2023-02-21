СМИ: Украина опасается, что США принудят ее к сделке с Россией
Киев опасается, что американские чиновники попытаются побудить Украину на сделку с Россией. Об этом пишет Politico со ссылкой на советника украинского президента.
По словам источника, среди высшего руководства США «есть люди, которые хотят градуировать помощь в сфере безопасности, чтобы побудить украинцев заключить какую-то сделку».
Как отметил советник, в Киеве обеспокоены, что некоторые представители Белого дома могут использовать конгресс для оправдания прекращения военной помощи украинским властям, пишет Ura.ru. Эти намерения пойдут вразрез с обещанием президента США Джо Байдена поддерживать Украину «столько, сколько нужно». Источник подчеркнул, что обещание Байдена может оказаться невыполненным без четко определенных целей в украинском кризисе.
Между тем СМИ сообщили, что Украина получила менее половины обещанной Западом помощи. Так, в 2022 году западные страны планировали предоставить Киеву 64 млрд евро, однако к февралю 2023 года Европа «недоплатила» украинским властям 17,5 млрд евро, США — 12 млрд, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- СМИ: Украина опасается, что США принудят ее к сделке с Россией
- Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из крупнокалиберной «Мсты-Б»
- СМИ: В России предложили смягчить наказание за налоговые преступления
- Марочко: Киев направил националистов для деблокировки путей снабжения Артемовска
- Президент Литвы призвал нарушить «красные линии» по поставкам оружия Украине
- В МИД Китая призвали прекратить «подливать масло в огонь» конфликта на Украине
- Трамп пообещал в случае переизбрания «в ту же ночь» позвонить Путину и Зеленскому
- Совет Евросоюза продлил антироссийские санкции до 24 февраля 2024 года
- Трамп: Помощь Украине со стороны США затягивает конфликт
- Пушилин рассказал, зачем Байден приезжал в Киев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru