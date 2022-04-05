Словения сократит число сотрудников российского посольства в стране

МИД Словении сообщил послу России Тимуру Эйвазову о решении сократить число сотрудников российского посольства в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Словении.

МИД Эстонии: Посол России пока останется в стране

Отмечается, что в стране останется такое же число сотрудников российской дипмиссии, как и в дипмиссии Словении в Москве.

Ранее зампредседателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что массовая высылка российских дипломатов из стран является спланированной акцией, однако за ней в этих государствах могут последовать и провокации в отношении россиян, поэтому не следует туда ездить.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:ПосольствоРоссияСловения
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