МИД Эстонии: Посол России пока останется в стране

Посол России в Эстонии Владимир Липаев «пока остается в стране». Об этом заявил вице-канцлер эстонского МИД Мярт Вольмер в беседе с порталом ERR.

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«Сейчас мы решили, что наш посол остается в Москве, а российский посол остается здесь», — подчеркнул Вольмер.

По словам вице-канцлера, Таллин предпринимает «более эффективные шаги» в отношении России.

Ранее 11 депутатов парламента Эстонии предложили объявить Липаева персоной нон грата и выслать его из страны.

В марте Эстония объявила персонами нон грата троих сотрудников посольства РФ с дипломатическим статусом. В качестве ответной меры Москва прекратила аккредитацию трех дипломатов посольства Эстонии в российской столице и Псковской канцелярии генконсульства в Санкт-Петербурге.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПосолЭстония
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