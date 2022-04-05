МИД Эстонии: Посол России пока останется в стране
Посол России в Эстонии Владимир Липаев «пока остается в стране». Об этом заявил вице-канцлер эстонского МИД Мярт Вольмер в беседе с порталом ERR.
«Сейчас мы решили, что наш посол остается в Москве, а российский посол остается здесь», — подчеркнул Вольмер.
По словам вице-канцлера, Таллин предпринимает «более эффективные шаги» в отношении России.
Ранее 11 депутатов парламента Эстонии предложили объявить Липаева персоной нон грата и выслать его из страны.
В марте Эстония объявила персонами нон грата троих сотрудников посольства РФ с дипломатическим статусом. В качестве ответной меры Москва прекратила аккредитацию трех дипломатов посольства Эстонии в российской столице и Псковской канцелярии генконсульства в Санкт-Петербурге.
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