Зеленский обсудил с представителем Ирана передачу самописцев сбитого Boeing

Владимир Зеленский на встрече со спецпредставителем президента Ирана Мохаммадом Эслами обсудил вопрос передачи Украине бортовых самописцев сбитого пассажирского самолета. Как пишет ТАСС, по словам украинского президента, Киев имеет все необходимые технические возможности для расшифровки «черных ящиков». В ближайшее время группа представителей Ирана прибудет на Украину для проверки подлинности этих слов.

Также сообщается, что в ходе встречи, которая прошла в Киеве, была достигнута договоренности о передаче Украине всех уцелевших частей сбитого самолета.