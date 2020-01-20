Зеленский обсудил с представителем Ирана передачу самописцев сбитого Boeing
Владимир Зеленский на встрече со спецпредставителем президента Ирана Мохаммадом Эслами обсудил вопрос передачи Украине бортовых самописцев сбитого пассажирского самолета. Как пишет ТАСС, по словам украинского президента, Киев имеет все необходимые технические возможности для расшифровки «черных ящиков». В ближайшее время группа представителей Ирана прибудет на Украину для проверки подлинности этих слов.
Также сообщается, что в ходе встречи, которая прошла в Киеве, была достигнута договоренности о передаче Украине всех уцелевших частей сбитого самолета.
Напомним, выполнявший рейс в Киев укрaинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылетa из aэропортa Тегерaнa 8 янвaря. Погибли все нaходившиеся нa борту 176 человек. Позже ирaнские военные зaявили, что сaмолет был ошибочно сбит системaми противовоздушной обороны стрaны.
Накануне сообщалось, что тела погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев доставили на родину 19 января. Самолет с останками приземлился в киевском аэропорту «Борисполь». На взлетно-посадочную полосу прибыл Владимир Зеленский, премьер Алексей Гончарук и спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Путин предлагает сократить число судей в Конституционном суде
- СМИ: Борис Джонсон в Берлине сам искал встречи с Путиным
- Вильфанд пообещал москвичам снегопад
- Стали известны предложенные к изменению Путиным статьи Конституции
- Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию