Слезы, вранье и речь Вэнса: Конференция по безопасности в Мюнхене запомнилась скандалами
Пока Европа плакала и ужасалась от заявлений Джей Ди Вэнса на Мюнхене, а финны представляли мирный план по Украине, Кая Каллас все больше закапывала свою репутацию жесткими заявлениями о России.
Премьер-министр Польши Дональд Туск крайне негативно отреагировал на результаты 61-ой Мюнхенской конференции по безопасности, которая завершилась 16 февраля.
«Как туристу мне очень нравится это место. Милые люди, идеальное пиво, потрясающая Пинакотека. Как историк и политик, единственное, что я могу сказать сегодня: Мюнхен. Никогда больше», — написал он в соцсети X.
Также Туск отметил, что хоть он и согласен с тем, что слова вице-президента США Джей Ди Вэнса были «необходимым лекарством для летаргической Европы», все же он опасается, как бы «лекарство не убило пациента».
СКАНДАЛЬНЫЙ ВЭНС
Одним из самых ярких заявлений прошедшей конференции стало выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Так, он заявил, что «самой настоящей угрозой» для Европы является не Россия, Китай или какой-либо другой внешний игрок, а отход европейцев от их основных ценностей. Его слова приводит The Guardian.
«Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы, — это не Россия, не Китай и не какой-либо другой внешний субъект. Меня беспокоит угроза изнутри, отступление Европы от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, общих с США», — заявил он.
По данным The Guardian, таким образом Вэнс подверг критике бывшего еврокомиссара по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретона, который недавно, по словам Вэнса, выступил по телевидению и выразил радость по факту отмены румынским правительством результатов всех выборов.
Комментируя это, вице-президента США уточнил, что стоит задуматься, придерживается ли Европа своих достаточно высоких стандартов в вопросах демократии.
«В течение многих лет мне говорили, что все, что мы финансируем и поддерживаем, делается во имя наших общих демократических ценностей… Но когда мы видим, как европейские суды отменяют выборы, а высокопоставленные чиновники угрожают отменить другие, мы должны задаться вопросом, придерживаемся ли мы достаточно высоких стандартов», - отметил Вэнс.
Помимо прочего, Вэнс заявил, что демократические правительства Запада должны учитывать мнение своих граждан, а не относиться к ним, как к «обученным животным» или винтикам глобальной экономики.
«Граждане наших стран не считают себя обученными животными или взаимозаменяемыми элементами глобальной экономики», - заявил он.
По мнению Вэнса, подавление мнений граждан, ограничение их участия в политическом процессе и цензура в СМИ являются тем, что разрушает демократию.
Также говоря об этом, вице-президент США напомнил о Гретте Тунберг и вспомнил Илона Маска.
«Если американская демократия смогла пережить 10 лет нравоучений Греты Тунберг, то и вы сможете пережить несколько месяцев постов Илона Маска», - иронично заметил он.
ДЕТСКИЙ УТРЕННИК И СЛЕЗЫ
Подобные высказывания Вэнса привели к настоящей буре эмоций среди членов ЕС, причем далеко не радостных. Так, верховный представитель объединения по международным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала его слова «провокацией» и желанием «поссориться» с Европой, передает телеканал Skynews.
По ее словам, Европа не хочет ни с кем ругаться, а союзникам следует сосредоточиться на «более серьезных угрозах».
В свою очередь председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген вообще расплакался во время закрытия мероприятия. Запись этого момента была размещена на YouTube-канале газеты The Express Tribune.
Не сумев сдержать эмоции, Хойсген заявил, что конференция изначально задумывалась как трансатлантическая.
«После выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса в пятницу нам следует с опасением относиться к тому, что наша общая ценностная база может уже не быть такой единой», — отметил он.
С юмором на эмоциональность европейских политиков отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Она высмеяла Мюнхенскую конференцию по безопасности, назвав ее «утренником в психдиспансере», а выступление Хойсгена вообще «косточкой в вишенке на лютом торте».
«Хойсгена понесло безудержно, и он сказал, что (президент России Владимир) Путин «реагирует только на силу», а потом… заплакал. То ли, чтобы показать силу слабости. Но это, вроде, женская история. То ли от собственного очередного вранья», — написала она.
Также по ее словам, всем, кто следил за конференцией, нужно давать молоко «для вывода из организма ядовитых токсинов».
Захарова назвала Хойсгена русофобом и уличила во лжи, напомнив о его словах, что Россию «не надо умиротворять, так как эта политика не сработала в 30-е годы ХХ века». Официальный представитель МИД заявила, что тот соврал прямо со сцены Мюнхена, «не напомнив, кто, кого и как умиротворил в 1938 году», намекая на инициаторов мюнхенского договора.
В частности, Захарова напомнила, что «в ночь на 30 сентября премьер-министрами Великобритании Невиллом Чемберленом, Франции Эдуаром Даладье, Италии Бенито Муссолини и рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером был подписан документ, по которому Чехословакия в течение 10 дней должна была уступить Германии Судетскую область, 90% населения которой составляли немцы».
ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПЛАН ОТ…ФИННОВ
Тем временем спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, вместо того, чтобы представить мирный план по Украине, заявил, что одержать победу в конфликте украинцы «как во Второй мировой» не смогут.
«Если вы думаете о победе как во Второй мировой, то этого, наверное, не произойдет», — отметил он.
Келлог заявил, что для начала необходимо «остановить кровотечение, а дальше — лечить», а также подумать о мирном плане. При этом сама американская делегация мирный план так и не представила.
Однако в защиту США выступил глава МИД Польши Радослав Сикорский, который отметил, что Келлог все-таки ознакомил европейских союзников с некой «нетипичной» тактикой переговоров по Украине.
Неожиданно свою концепцию урегулирования военного конфликта на Украине в Мюнхене представил финский президент Александр Стубб.
Он заявил, что план состоит из трех этапов: сначала предварительные переговоры и обеспечение сильной позиции для Украины, затем прекращение огня под контролем международных наблюдателей, ну, и наконец - мирные переговоры, обсуждение территориальных вопросов и обеспечения безопасности Украины, но без ее членстве в ЕС и НАТО.
При этом подводя итоги встречи в Мюнхене, Стубб назвал ее «дипломатической какофонией» и призвал членов ЕС прислушаться к американцам.
«Я чувствую, что Мюнхенская конференция по безопасности, которая была моей любимой из всех конференций, стала дипломатической какофонией…Нам (Европе - прим. НСН) нужно прислушаться к тому, что говорят американцы, и взять на себя больше ответственности», - заявил он.
МИРНЫЕ РОССИЯНЕ НЕ ГИБНУТ?
Самым скандальным и крайне сомнительным заявлением отметилась небезызвестная Кая Каллас, которая в ходе выступления на конференции сказала, что мирное население России в ходе вооруженных действий на Украине не гибнет.
«Разница в том, что российское гражданское население не гибнет. То есть российские дети и женщины не гибнут», — заявила она, обсуждая украинский конфликт.
По ее словам, в числе погибших – только военнослужащие России, которые находятся «на чужой территории». Именно поэтому, по ее мнению, Евросоюз должен оказывать поддержку Киеву.
При этом ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщал о том, что в 2024 году в результате ударов ВСУ по территории России получили ранения 4398 мирных жителей России, еще 785 погибли. Среди погибших - 50 детей. Кроме того, при освобождении Курской области русские военные неоднократно находили свидетельства пыток и убийств мирных жителей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госсекретарь США Марко Рубио прибыл на переговоры по Украине
- Против замгубернатора Ростовской области завели дело о превышении полномочий
- Правительство разрешило применять биометрию для посадки на поезд
- Илон Маск пошутил, что в США живет много вампиров
- Саудовская Аравия согласилась стать посредником в переговорах по Украине
- В Ростовской области задержан замгубернатора Рачаловский
- Депутат Гусев предложил называть хостелы ночлежками
- МЧС: Два матроса пропали с танкера на Камчатке
- На Рязанском проспекте в Москве столкнулись несколько машин
- Медведев стал шестой ракеткой мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru