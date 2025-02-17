Слезы, вранье и речь Вэнса: Конференция по безопасности в Мюнхене запомнилась скандалами

«Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы, — это не Россия, не Китай и не какой-либо другой внешний субъект. Меня беспокоит угроза изнутри, отступление Европы от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, общих с США», — заявил он.

По данным The Guardian, таким образом Вэнс подверг критике бывшего еврокомиссара по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретона, который недавно, по словам Вэнса, выступил по телевидению и выразил радость по факту отмены румынским правительством результатов всех выборов.

Комментируя это, вице-президента США уточнил, что стоит задуматься, придерживается ли Европа своих достаточно высоких стандартов в вопросах демократии.

«В течение многих лет мне говорили, что все, что мы финансируем и поддерживаем, делается во имя наших общих демократических ценностей… Но когда мы видим, как европейские суды отменяют выборы, а высокопоставленные чиновники угрожают отменить другие, мы должны задаться вопросом, придерживаемся ли мы достаточно высоких стандартов», - отметил Вэнс.

Помимо прочего, Вэнс заявил, что демократические правительства Запада должны учитывать мнение своих граждан, а не относиться к ним, как к «обученным животным» или винтикам глобальной экономики.

«Граждане наших стран не считают себя обученными животными или взаимозаменяемыми элементами глобальной экономики», - заявил он.

По мнению Вэнса, подавление мнений граждан, ограничение их участия в политическом процессе и цензура в СМИ являются тем, что разрушает демократию.

Также говоря об этом, вице-президент США напомнил о Гретте Тунберг и вспомнил Илона Маска.

«Если американская демократия смогла пережить 10 лет нравоучений Греты Тунберг, то и вы сможете пережить несколько месяцев постов Илона Маска», - иронично заметил он.