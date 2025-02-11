Каллас заявила, что соглашение по Украине невозможно без участия Европы

Она указала, что конфликт на Украине происходит на европейской территории, поэтому для принятия мирного решения Европа должна стать его частью.

«Я не вижу ни одного соглашения, в котором не участвовал бы ЕС», — заключила Каллас.

Ранее главы Госдепа США Марко Рубио заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине станет главной темой Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, пишут «Известия».

