Каллас заявила, что соглашение по Украине невозможно без участия Европы
Соглашения по Украине невозможны без участия Европы. Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
Она указала, что конфликт на Украине происходит на европейской территории, поэтому для принятия мирного решения Европа должна стать его частью.
«Я не вижу ни одного соглашения, в котором не участвовал бы ЕС», — заключила Каллас.
Ранее главы Госдепа США Марко Рубио заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине станет главной темой Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru