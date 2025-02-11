Каллас заявила, что соглашение по Украине невозможно без участия Европы

Соглашения по Украине невозможны без участия Европы. Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

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Она указала, что конфликт на Украине происходит на европейской территории, поэтому для принятия мирного решения Европа должна стать его частью.

«Я не вижу ни одного соглашения, в котором не участвовал бы ЕС», — заключила Каллас.

Ранее главы Госдепа США Марко Рубио заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине станет главной темой Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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