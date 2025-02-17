Трамп: Зеленский примет участие в переговорах Вашингтона и Москвы

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский примет участие в переговорах Вашингтона и Москвы, сообщает RT.

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«Да, он примет участие», — заявил глава государства, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Трампа, встреча с Путиным может пройти очень скоро в Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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