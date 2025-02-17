Трамп: Европе не запретят покупать для Киева оружие США

Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что он не станет запрещать европейским союзникам Киева покупать для Украины сделанное в США оружие.

СМИ: Переговоры по Украине в Эр-Рияде пройдут 18 февраля

Так глава государства ответил на вопрос о том, позволит ли он европейцам такие сделки.

Ранее премьер Британии призвал увеличить помощь Киеву для стабилизации фронта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп

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