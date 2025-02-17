Трамп: Европе не запретят покупать для Киева оружие США
17 февраля 202506:02
Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что он не станет запрещать европейским союзникам Киева покупать для Украины сделанное в США оружие.
Так глава государства ответил на вопрос о том, позволит ли он европейцам такие сделки.
Ранее премьер Британии призвал увеличить помощь Киеву для стабилизации фронта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru