«Следующий шаг»: В Германии связали агрессию Великобритании с «Северным потоком-2»
Антироссийская политика Великобритании связана с отвлечением внимания государства от «Северного потока-2», заявил Ульрих Зингер.
США и Великобритания занимают Россию конфликтом на Украине и возможными санкциями, а сами тем временем работают над тем, чтобы газопровод «Северный поток-2» не был запущен, заявил председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Колумнист Financial Times Анн-Сильвен Шассани 31 января заявил, что Франция и Германия обеспокоены воинственной антироссийской политикой Великобритании. По его словам, Париж и Берлин действуют «путем более сдержанной дипломатии в отношении Москвы», при этом Британия «полноценно приняла курс» США и действует как активный союзник Вашингтона. Шассани подчеркнул, что кризис в Восточной Европе может стать причиной раскола Запада на два лагеря.
«Политика – это всегда геополитика. Америка и ее союзники действуют против интересов России уже несколько лет. Санкции ввели и так далее. Это просто следующий шаг, что Россия всегда будет занята. То санкциями, то Украиной. Внимание и энергия будет там. Лондон вряд ли борется с Берлином и Парижем за лидерство в Европе. Они уже ушли от Европы. Например, мы зависим от российского газа. Америка хочет сделать все, чтобы "Северный поток-2" не заработал. Этот конфликт на Украине тоже связан с газом. Ну как еще можно остановить "Северный поток-2"?» - сказал Зингер.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс подтвердила, что «на неделе» Лондон введен новые санкции против России на фоне ситуации вокруг Украины. В свою очередь глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоман заявлял, что до конца июня вряд ли будет принято решение о сертификации оператора газопровода «Северный поток–2». По его словам, на это не повлияло даже то, что Nord Stream 2 AG учредило дочернюю компанию в Германии.
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